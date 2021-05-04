«Рубин» и команда проекта «Бомбонера» поздравили Слуцкого с юбилеем

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сегодня, четвертого мая, отмечает день рождения. Специалисту исполнилось 50 лет. Пресс-служба казанского коллектива поздравила тренера с юбилеем.

«Лучшему главному тренеру исполняется 50 лет. С юбилеем, Леонид Викторович!», - гласит сообщение пресс-службы в клубном «Твиттере».

Слуцкий занимает пост рулевого «Рубина» с декабря 2019-го года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024-го года.

За два тура до завершения Премьер-лиги казанская команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Также тренера поздравила команда, которая занимается проектом стадиона «Бомбонера». Арена будет построена в Волгограде для детской футбольной школы имени Слуцкого.