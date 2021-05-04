Ролик с Дзюбой в костюме Дэдпула собрал более двух млн просмотров

На минувших выходных определился чемпион России - им стал петербургский «Зенит», разгромивший московский «Локомотив» со счетом 6:1. Благодаря этому успеху «сине-бело-голубые» стали недосягаемы для соперников.

После окончания встречи прошла церемония награждения, на которую форвард хозяев Артём Дзюба вышел в костюме Дэдпула. Этот поступок нападающего вызвал серьезный резонанс. Ролик с Артёмом в костюме киногероя стал вирусным в интернете и собрал уже более двух миллионов в инстаграм-аккаунте «433».

Для петербургского клуба этот чемпионство стало третьим подряд. Всего в активе «сине-бело-голубых» семь чемпионских титулов.