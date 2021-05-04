Ролик с Дзюбой в костюме Дэдпула собрал более двух млн просмотров

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04 Мая 2021, 08:24,
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На минувших выходных определился чемпион России - им стал петербургский «Зенит», разгромивший московский «Локомотив» со счетом 6:1. Благодаря этому успеху «сине-бело-голубые» стали недосягаемы для соперников.
После окончания встречи прошла церемония награждения, на которую форвард хозяев Артём Дзюба вышел в костюме Дэдпула. Этот поступок нападающего вызвал серьезный резонанс. Ролик с Артёмом в костюме киногероя стал вирусным в интернете и собрал уже более двух миллионов в инстаграм-аккаунте «433».
Для петербургского клуба этот чемпионство стало третьим подряд. Всего в активе «сине-бело-голубых» семь чемпионских титулов.
ЧЕМПИОНЫ! #ГородЗолотой pic.twitter.com/Iki2BYRsWY— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба