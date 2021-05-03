​«Динамо» потеряло шансы выйти в Лигу чемпионов

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03 Мая 2021, 18:42,
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Московское «Динамо» потеряло даже теоретические шансы выйти в Лигу чемпионов. От второй позиции в таблице Премьер-лиги, дающую право выступить в квалификации сильнейшего клубного турнира континента, «бело-голубые» отстают на семь очков за два тура до финиша сезона.
Путёвку в групповой этап Лиги чемпионов от России уже получил «Зенит», который в воскресенье оформил титул чемпиона Премьер-лиги. За второе место и билет в квалификацию борются «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» и ЦСКА.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Зенит
|28
|18
|7
|3
|71:25
|61
|2
|Спартак
|28
|16
|5
|7
|52:34
|53
|3
|Локомотив
|28
|16
|4
|8
|44:35
|52
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37:30
|49
|5
|Сочи
|28
|14
|7
|7
|47:32
|49
|6
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|46:29
|47
«Спартак» осталось сыграть с «Химками» и «Ахматом», а «Локомотиву» - с «Динамо» и «Уралом».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Рубин, Динамо Москва, Сочи