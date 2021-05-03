Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Динамо» потеряло шансы выйти в Лигу чемпионов

03 Мая 2021, 18:42,

Московское «Динамо» потеряло даже теоретические шансы выйти в Лигу чемпионов. От второй позиции в таблице Премьер-лиги, дающую право выступить в квалификации сильнейшего клубного турнира континента, «бело-голубые» отстают на семь очков за два тура до финиша сезона.

Путёвку в групповой этап Лиги чемпионов от России уже получил «Зенит», который в воскресенье оформил титул чемпиона Премьер-лиги. За второе место и билет в квалификацию борются «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» и ЦСКА.

М Команда И В Н П РМ О
1 Зенит 28 18 7 3 71:25 61
2 Спартак 28 16 5 7 52:34 53
3 Локомотив 28 16 4 8 44:35 52
4 Рубин 28 15 4 9 37:30 49
5 Сочи 28 14 7 7 47:32 49
6 ЦСКА 28 14 5 9 46:29 47

«Спартак» осталось сыграть с «Химками» и «Ахматом», а «Локомотиву» - с «Динамо» и «Уралом».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Рубин, Динамо Москва, Сочи
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