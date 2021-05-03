​Дзюба: «Такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить в плей-офф Лиги чемпионов»

Артём Дзюба, один из лидеров «Зенита», сказал несколько слов по поводу результатов команды в Лиге чемпионов.

Напомним, в воскресенье «Зенит» оформил третий титул чемпиона России подряд. При этом в двух последних сезонах питерцев занимали четвёртые места в своих группах Лиги чемпионов и оставались без еврокубковой весны.

«Есть недосказанность в Лиге чемпионов. Я сторонник того, что такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы», - приводит слова Дзюбы Sports.ru.

Став чемпионом России, «Зенит» застолбил за собой место на групповой стадии сильнейшего клубного турнира континента в следующем сезоне. На этот раз «сине-бело-голубые» постараются показать лучший результат.