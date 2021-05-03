​Дзюба: «Такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить в плей-офф Лиги чемпионов»

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03 Мая 2021, 16:37,
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Артём Дзюба, один из лидеров «Зенита», сказал несколько слов по поводу результатов команды в Лиге чемпионов.
Напомним, в воскресенье «Зенит» оформил третий титул чемпиона России подряд. При этом в двух последних сезонах питерцев занимали четвёртые места в своих группах Лиги чемпионов и оставались без еврокубковой весны.
«Есть недосказанность в Лиге чемпионов. Я сторонник того, что такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы», - приводит слова Дзюбы Sports.ru.
Став чемпионом России, «Зенит» застолбил за собой место на групповой стадии сильнейшего клубного турнира континента в следующем сезоне. На этот раз «сине-бело-голубые» постараются показать лучший результат.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба
Сразу же в комментах началось:"ко ко ко" ))) Умеет же парень пердачки недотёпам поджигать )))
одно днище дрюкнуло другое днище и сразу же Лига Чемпионов , БОЛЬШОЙ КЛУБ ... клоун , выходите кто ж вам не дает ??? и не передергивай перед матчем ато опять ослабнешь , и БОЛЬШОЙ КЛУБ вылетит
Дзюба завязывай с вредными привычками всякими
Дзюба, ты фантазер!!!! В Лиге Чемпионов "Зенит" покажет какое он дно).Там деньги Газ прома не помогут, там играть надо)