Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Терёхин: «Локомотив» никогда так не разваливался»

02 Мая 2021, 21:26,

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение «железнодорожников» от «Зенита» 1:6 в 28-м туре РПЛ.

- Неожиданно. Конечно, «Локомотиву» много пропускать не хотелось, но так получилось. Думаю, футболистам и тренерам команды нехорошо от этого результата.

- Неожиданно, потому что до этого у «железнодорожников» было 11 побед подряд?

- Да нет. Они просто не разваливались так никогда. Опять же, голы они пропустили простые, детские. Переброс там был, ещё чего-то. «Зенит» ничего особенного не делал и даже не напрягался, по-моему.

- «Локомотив» тоже легко забил.

- Ну да, я вообще не понимаю, куда Ракицкий пошёл в обводку в своей штрафной.

- Говорят, лучше в одном матче пропустить шесть, чем в шести – по одному.

- Слышал об этом в телетрансляции. Но, наверно, это неуместно. Сейчас для «Локомотива» самое важное – второе место и финал Кубка. Вот не дай бог «Крыльям Советов» в финале проиграют – тогда будет плохо. А так – неприятно шесть голов пропускать, но переживут.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Локомотив Москва, РПЛ, Чемпионат России, Олег Терёхин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Зенит - Локомотив Москва. Лучшие моменты.
Зенит - Локомотив Москва. Лучшие моменты.
7 268
Ростов - Тамбов. Лучшие моменты.
Ростов - Тамбов. Лучшие моменты.
2 4
Химки - Урал. Лучшие моменты.
Химки - Урал. Лучшие моменты.
1 6
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
1 2
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
1 1
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей