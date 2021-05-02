Терёхин: «Локомотив» никогда так не разваливался»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение «железнодорожников» от «Зенита» 1:6 в 28-м туре РПЛ.

- Неожиданно. Конечно, «Локомотиву» много пропускать не хотелось, но так получилось. Думаю, футболистам и тренерам команды нехорошо от этого результата.

- Неожиданно, потому что до этого у «железнодорожников» было 11 побед подряд?

- Да нет. Они просто не разваливались так никогда. Опять же, голы они пропустили простые, детские. Переброс там был, ещё чего-то. «Зенит» ничего особенного не делал и даже не напрягался, по-моему.

- «Локомотив» тоже легко забил.

- Ну да, я вообще не понимаю, куда Ракицкий пошёл в обводку в своей штрафной.

- Говорят, лучше в одном матче пропустить шесть, чем в шести – по одному.

- Слышал об этом в телетрансляции. Но, наверно, это неуместно. Сейчас для «Локомотива» самое важное – второе место и финал Кубка. Вот не дай бог «Крыльям Советов» в финале проиграют – тогда будет плохо. А так – неприятно шесть голов пропускать, но переживут.