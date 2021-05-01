​Газизов: «Я один из лучших»

Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», после игры с ЦСКА пообщался с журналистами. Он высказался по поводу информации, появившейся в сети накануне. Согласно опубликованным данным, заработная плата Газизова в «Спартаке», где он работал с июля по декабрь прошлого года, превышала семь с половиной миллионов рублей в месяц.

Газизов отметил, что спокойно относится к так называемым «сливам». «Наверное, я многим не нравлюсь. Пускай учатся, думаю, я один из лучших», - сказал Газизов журналистам.

Напомним, что ЦСКА и «Уфа» завершили субботний очный матч вничью со счётом 1:1.