​Мостовой впервые признан игроком месяца в «Зените»

Андрей Мостовой был признан лучшим футболистом «Зенита» в апреле. Как сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых», Мостовой победил более чем уверенно - он набрал чуть более 64% голосов в голосовании.

В апреле Андрей Мостовой забил за «Зенит» три гола в четырёх матчах.

Стоит сказать, что Андрея Мостового признали лучшим игроком месяца в «Зените» впервые в его карьере.

Добавим, что в двух предыдущих месяцах – в феврале и марте – лучшим футболистом «Зенита» признавался полузащитник Далер Кузяев.

На ближайших выходных «Зенит» может стать чемпионом России сезона 2020/2021. Для этого команде Сергея Семака нужно обыграть дома «Локомотив» второго мая.