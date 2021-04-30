​Орлов сравнил «Зенит» с «Баварией» и «Ювентусом»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о «Зените». Питерцы близки к тому, чтобы третий год подряд стать чемпионами России.

«У «Зенита» сейчас самые лучшие условия в стране: и база, и бюджет, и стадион самый лучший в Европе. Но все равно такого преимущества нужно было добиться. Мы сейчас как «Бавария» в Германии, как «Ювентус» в Италии. И хорошо. Теперь, когда мы прочно завоевали эту площадку, нужно взлетать выше. Нужно заявлять о себе в Европе», - рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» может стать чемпионом России уже второго мая. Для этого команде Сергея Семака нужно обыграть дома «Локомотив».