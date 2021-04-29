​Крыховяк – лучший игрок РПЛ в апреле

Лучшим игроком российской Премьер-лиги в апреле был признан полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

В четырёх апрельских матчах российского чемпионата Гжегож Крыховяк записал на свой счёт четыре забитых гола и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что лучшим тренером месяца в Премьер-лиге тоже был признан представитель «Локомотива» - Марко Николич.

После двадцати семи туров «Локомотив» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. В воскресенье, второго мая, команда Марко Николича сыграет против «Зенита» на выезде.