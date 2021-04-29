​Крыховяк – лучший игрок РПЛ в апреле

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29 Апреля 2021, 11:17,
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Лучшим игроком российской Премьер-лиги в апреле был признан полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
В четырёх апрельских матчах российского чемпионата Гжегож Крыховяк записал на свой счёт четыре забитых гола и один результативный пас на партнёра.
Напомним, что лучшим тренером месяца в Премьер-лиге тоже был признан представитель «Локомотива» - Марко Николич.
После двадцати семи туров «Локомотив» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. В воскресенье, второго мая, команда Марко Николича сыграет против «Зенита» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк