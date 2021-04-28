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Тарасов: «Хочу вернуться на поле, я выхожу на пик формы»

28 Апреля 2021, 09:58,

Экс-хавбек «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что планирует возобновить игровую карьеру.

«Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Хочу снова оказаться на поле и почувствовать дух победы. Я выхожу на пик формы. Жду момента, чтобы выйти на поле. Хочу побеждать», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

34-летний футболист известен по выступлениям за «Томь», «Москву» и столичный «Локомотив». Последним местом Тарасова был казанский «Рубин», который он покинул в декабре прошлого года.

В сезоне-2020/2021 Дмитрий провел семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Тарасов
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