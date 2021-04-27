Обедзинский: «Олича, бедного, жалко, а Тедеско пусть идёт на все четыре стороны

Бывший нападающий ворошиловградской (луганской) «Зари», ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о главных тренерах ЦСКА и «Спартака» Ивице Оличе и Доменико Тедеско соответственно.

- Олича, бедного, жалко, я его уважаю. Выходцы с территории бывшей Югославии – настоящие бойцы. А Тедеско пусть идёт на все четыре стороны! Свято место пусто не бывает – вместо него в «Спартаке» окажется другой, который будет дирижировать. Хотя куда там этот Тедеско уйдёт?.. Где он ещё такую зарплату получит, как в «Спартаке»?