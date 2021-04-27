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Обедзинский: «Олича, бедного, жалко, а Тедеско пусть идёт на все четыре стороны

27 Апреля 2021, 08:36,

Бывший нападающий ворошиловградской (луганской) «Зари», ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о главных тренерах ЦСКА и «Спартака» Ивице Оличе и Доменико Тедеско соответственно.

- Олича, бедного, жалко, я его уважаю. Выходцы с территории бывшей Югославии – настоящие бойцы. А Тедеско пусть идёт на все четыре стороны! Свято место пусто не бывает – вместо него в «Спартаке» окажется другой, который будет дирижировать. Хотя куда там этот Тедеско уйдёт?.. Где он ещё такую зарплату получит, как в «Спартаке»?

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Доменико Тедеско, Ивица Олич, Владимир Обедзинский
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Комментарии (4)
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0
zurukukkk
27 Апреля 2021, 11:02

передайте солдату,что царю тоже на него плевать!..
( Александр ||| )

0
SpaM
27 Апреля 2021, 09:59

Очередная новость в стиле "бывший нападающий дубля ярославского Шинника сказал, что Месси может идти на все четыре стороны"...

1
Spirit
27 Апреля 2021, 09:35

Кто это? Очередной клоун неудачник?

1
medved 747
27 Апреля 2021, 08:40
Обедзинский)))) вот твое то мнение архи важно)))))))))))))
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