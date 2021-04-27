Обедзинский: «Олича, бедного, жалко, а Тедеско пусть идёт на все четыре стороны

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27 Апреля 2021, 08:36,
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Бывший нападающий ворошиловградской (луганской) «Зари», ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о главных тренерах ЦСКА и «Спартака» Ивице Оличе и Доменико Тедеско соответственно.
- Олича, бедного, жалко, я его уважаю. Выходцы с территории бывшей Югославии – настоящие бойцы. А Тедеско пусть идёт на все четыре стороны! Свято место пусто не бывает – вместо него в «Спартаке» окажется другой, который будет дирижировать. Хотя куда там этот Тедеско уйдёт?.. Где он ещё такую зарплату получит, как в «Спартаке»?
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Доменико Тедеско, Ивица Олич, Владимир Обедзинский
передайте солдату,что царю тоже на него плевать!..
( Александр ||| )
Очередная новость в стиле "бывший нападающий дубля ярославского Шинника сказал, что Месси может идти на все четыре стороны"...
Кто это? Очередной клоун неудачник?