​Агент хавбека сборной Израиля подтвердил интерес российских клубов

Агент центрального полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Дора Переца Ави Нимни прокомментировал информацию об интересе к нему из России.

«Интерес от нескольких клубов из России действительно есть. Пока я не могу конкретизировать, но обращения к нам уже были», - сказал Нимни корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Серею Румянцеву.

Стоит отметить, что контракт Дора Переца с «Маккаби» рассчитан до конца июня текущего года, так что в Россию он может перебрать бесплатно на правах свободного агента.

В сорока пяти матчах сезона 2020/2021 Дор Перец забил девять голов и отдал восемь результативных передач на партнёров. Полузащитник является игроком сборной Израиля.