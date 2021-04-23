Футболист «Спартака» Роман Зобнин назвал лучшего центрального полузащитника в мире.

«Пожалуй, Канте. Оценил его уровень еще на чемпионате мира в России. Лучший правый защитник? Трент Александер-Арнольд», - цитирует Зобнина пресс-служба «красно-белых».

27-летний Зобнин сыграл двадцать шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал пять голевых передач. Контракт российского полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в тринадцать миллионов евро. Напомним, что Роман выступает за «Спартак» с июля 2016 года.