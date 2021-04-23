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Зобнин назвал лучшего центрального полузащитника в мире

23 Апреля 2021, 15:55,

Футболист «Спартака» Роман Зобнин назвал лучшего центрального полузащитника в мире.

«Пожалуй, Канте. Оценил его уровень еще на чемпионате мира в России. Лучший правый защитник? Трент Александер-Арнольд», - цитирует Зобнина пресс-служба «красно-белых».

27-летний Зобнин сыграл двадцать шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал пять голевых передач. Контракт российского полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в тринадцать миллионов евро. Напомним, что Роман выступает за «Спартак» с июля 2016 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Роман Зобнин, Н'Голо Канте, Трент Александер-Арнольд
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Комментарии (1)
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Evgen 86
23 Апреля 2021, 16:25

Ну нееее... Де Брейне сейчас лучший безоговорочно

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