​Каррера и Россия: Ждать ли итальянца в Премьер-лиге

Агент Массимо Карреры заявил, что итальянский наставник, покинувший «Бари», готов вернуться в Россию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько это реально.

Массимо Каррера покинул пост главного тренера «Бари» и вновь остался без работы. После ухода из «Спартака» карьера итальянского наставника не взлетела. В Греции во главе АЕК Каррера неплохо начал, но второй сезон вышел неудачным, и руководство клуба довольно быстро рассталось с чемпионом России. В 2021-м тренер отправился в третью по уровню лигу Италии, и перед ним была поставлена задача вывести «Бари» в Серию В, но спустя два месяца контракт был расторгнут.

К Каррере даже в России отношение неоднозначное. Некоторые считают, что достигнутое чемпионство доказывает высокий уровень тренера. Другим же кажется, что тот успех стал стечением обстоятельств. Дальнейшая работа Карреры должна была прояснить ситуацию, но пока что ответа нет. Будем честны, в Греции АЕК не обладает ресурсами «Олимпиакоса» и ПАОК, так что сложно критиковать наставника за то, что он не вошёл в топ-2. Делать же выводы по двухмесячной работе в итальянском подземелье ещё сложнее.

Тем не менее неудачный опыт работы в Греции и Италии намекает на то, что Каррере будет непросто найти новый клуб. Его главный успех связан с Россией, так что неудивительно, что агент тренера своим заявлением подогревает интерес к его персоне именно в нашей стране.

Каррера, по словам его представителя, не прочь вернуться в «Спартак», тем более что Доменико Тедеско покидает «красно-белых». Однако этого явно не будет. В «Спартаке» не рассматривают тренеров, имеющих близкую связь с агентами, работающими в нашей стране, а одной из причин увольнения Карреры из московского клуба как раз было влияние на него со стороны Тимура Гурцкаи и Марко Трабукки.

Эти агенты уже пытались помочь Каррере с устройством в другом российском клубе. Была история с «Оренбургом», но явью она не стала, а сам уральский клуб пока и вовсе в ФНЛ. Не секрет, что итальянец рассматривался претендентом на пост наставника «Динамо», но эти планы также не претворились в реальность.

Наверное, сейчас Каррера готов возглавить любой клуб в России, но найти работу будет непросто. Если верить слухам, то тот же Гурцкая близок к руководству «Локомотива», что может сыграть ему на руку. Правда, есть сразу несколько важных «но». Во-первых, Марко Николич пока работает слишком хорошо, чтобы его увольнять. О вероятной отставке серба говорят давно, но пока слишком сложно представить, что его уволят. Во-вторых, у «Локомотива», по слухам, есть сложности с финансированием, и в этой ситуации приглашение Карреры, чей контракт будет недешевым, выглядит не самым логичным ходом.

Тем не менее в случае ухода Николича в «Локомотиве», вероятно, кандидатура Массимо Карреры рассматриваться будет.

Где ещё можно ждать итальянца? На самом деле, очевидных вариантов не так много. По разным причинам в других топ-клубах сложно представить, что итальянца будут рассматривать. Середняки же вряд ли потянут контакт Карреры. Правда, не надо исключать варианта, что где-то появятся деньги, и тогда приглашение тренера-чемпиона России не будет выглядеть странным.

Отметим также, что больше шансов увидеть Карреру где-то на постсоветском пространстве. Очевидно, что успех в «Спартаке» — это большой плюс для богатых клубов из соседних стран вроде Казахстана или Армении. Пожалуй, Карреру стоит ждать где-то именно на русскоговорящем пространстве.

Андрей Центров