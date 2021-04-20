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​Глава РФС Дюков избран в исполком УЕФА

20 Апреля 2021, 14:32,

Александр Дюков, занимающий пост президента Российского футбольного союза, был избран в исполком УЕФА. Решение было принято во вторник на заседании конгресса УЕФА. Дюков получил пятьдесят голосов из пятидесяти пяти. Срок избрания Дюкова - четыре года. 

Александр Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. До момента своего избрания Дюков возглавлял совет директоров питерского «Зенита». Также на протяжении определённого периода Дюков занимал пост президента «Зенита».

Важно отметить, что Александр Дюков будет членом исполкома УЕФА с правом голоса. Исполком, как известно, утверждает ключевые решения.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС, УЕФА, Александр Дюков
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