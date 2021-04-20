«Спартак» выразил поддержку главе судейского комитета РФС

|
20 Апреля 2021, 12:34,
|
|
Столичный «Спартак» высказался относительно работы главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
«Спартак» заявляет о полной поддержке Хачатурянца. Мы убеждены, что последние жесткие решения должны помочь навести порядок в российском судействе», - говорится в заявлении «красно-белых», опубликованном на официальном сайте.
Ранее о поддержке Хачатурянца заявил «Ростов».
После матча 26-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) председатель судейского комитета отстранил от работы главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
За четыре тура до завершения чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Ашот Хачатурянц