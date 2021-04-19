«Петушки» уволили Карреру, «Бари» ищет нового тренера

Итальянский «Бари» объявил об уходе Массимо Карреры с должности главного тренера. Решение было принято на следующий день после домашний ничьей «пешушков» (прозвище клуба - прим.) в матче против «Палермо» - 2:2.

Всего под руководством Массимо Карреры «Бари» провёл двенадцать матчей. Результаты такие - пять побед, три ничьи, четыре поражения. На текущий момент команда занимает четвёртое место в своей группе Серии С.

«Бари» поблагодарил Карреру за работу и пожелал удачи.

Массимо Каррера является бывшим тренером «Спартака», приводившим команду к первому за шестнадцать лет чемпионству. Интересно, что «красно-белые» сейчас находятся в поиске главного тренера – через четыре игры команду оставит Доменико Тедеско.