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«Петушки» уволили Карреру, «Бари» ищет нового тренера

19 Апреля 2021, 17:53,

Итальянский «Бари» объявил об уходе Массимо Карреры с должности главного тренера. Решение было принято на следующий день после домашний ничьей «пешушков» (прозвище клуба - прим.) в матче против «Палермо» - 2:2. 

Всего под руководством Массимо Карреры «Бари» провёл двенадцать матчей. Результаты такие - пять побед, три ничьи, четыре поражения. На текущий момент команда занимает четвёртое место в своей группе Серии С.

«Бари» поблагодарил Карреру за работу и пожелал удачи. 

Массимо Каррера является бывшим тренером «Спартака», приводившим команду к первому за шестнадцать лет чемпионству. Интересно, что «красно-белые» сейчас находятся в поиске главного тренера – через четыре игры команду оставит Доменико Тедеско.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, Бари
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