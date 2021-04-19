Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Акинфеева проверили на допинг

19 Апреля 2021, 15:25,

В первом месяце весны инспекторы РУСАДА протестировали четырёх игроков российского чемпионата, сообщает ТАСС. Это  вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун, а также представители «Зенита» Данил Круговой и Кирилл Кравцов.

Самый известный игрок из этого списка, Игоря Акинфеев, в этом сезоне провёл за ЦСКА тридцать два матча. В них голкипер тридцать четыре раза доставал мяч из сетки собственных ворот.

В чемпионате России прошло двадцать шесть туров. На первом месте в турнирной таблице на сегодняшний день располагается «Зенит». Вторым идёт «Локомотив», отстающий от лидера на шесть зачётных баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак», который набрал на два балла меньше, чем «Локомотив».

На одно очко от «Спартака» отстают сразу три клуба. Это «Рубин», ЦСКА и «Динамо». Судя по турнирному положению, концовка чемпионата обещает получиться горячей.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Илья Помазун, Кирилл Кравцов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола