​Акинфеева проверили на допинг

В первом месяце весны инспекторы РУСАДА протестировали четырёх игроков российского чемпионата, сообщает ТАСС. Это вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун, а также представители «Зенита» Данил Круговой и Кирилл Кравцов.

Самый известный игрок из этого списка, Игоря Акинфеев, в этом сезоне провёл за ЦСКА тридцать два матча. В них голкипер тридцать четыре раза доставал мяч из сетки собственных ворот.

В чемпионате России прошло двадцать шесть туров. На первом месте в турнирной таблице на сегодняшний день располагается «Зенит». Вторым идёт «Локомотив», отстающий от лидера на шесть зачётных баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак», который набрал на два балла меньше, чем «Локомотив».

На одно очко от «Спартака» отстают сразу три клуба. Это «Рубин», ЦСКА и «Динамо». Судя по турнирному положению, концовка чемпионата обещает получиться горячей.