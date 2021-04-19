Масалитин: «Для возвращения в Лигу чемпионов ЦСКА нужна капитальная чистка»

Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о текущей ситуации в стане «красно-синих», а также о целях и задачах «армейского» клуба.

- Чудес не бывает, хотя преображение «Уфы» за неделю под руководством Стукалова, честно говоря, удивляет. А в ЦСКА руководству надо очень щепетильно подойти к ситуации и понять, чего оно хочет, – растить молодых игроков или пробиваться в Лигу чемпионов. Если второй вариант, то для этого в клубе должна пройти капитальная чистка, понимаете. Естественно, что ставка на молодёжь не сработала, и нужно сделать определённые выводы. Я не знаю, на каких условиях приходил Олич, – получит он тех игроков, которых хочет, или ему придётся работать с теми, кто есть. Но понятно, что с этим составов больших успехов не добьёшься. Конечно, нужны новые качественные игроки, голодные и мотивированные, которые бы прогрессировали и добавляли, как Влашич.

Сколько можно держать в команде того же Сигурдссона? Ну ясно ведь, что парень просто-напросто не прогрессирует, и от него нет никакого толку. Неизвестно, адаптируется или нет Эджуке к командной игре. Почти по каждому игроку ЦСКА есть вопросы, кроме Влашича. Моё видение, что надо было дать хотя бы доработать этот сезон Василию Березуцкому. Большая ошибка, что его отпустили. Если бы Березуцкий остался и ему доверили роль главного тренера, то Олич сначала бы посмотрел на футболистов со стороны. А сейчас получается, что он пробует игроков в решающее время, когда нужен результат. Думаю, Олич так и будет тасовать состав, пока не закончится сезон, потому что он не знает, какие у футболистов сильные качества.