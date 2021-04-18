​Жиго: «Тедеско – большой профи, он способен быть успешным в больших командах»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в интервью клубной пресс-службе ответил на вопрос, какой клуб достоин возглавить в будущем нынешний рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Марсельский «Олимпик»! Доменико - большой профи. Думаю, он сможет добиться успеха даже в самых больших командах», - приводятся слова Жиго на клубном сайте москвичей.

Напомним, что Доменико Тедеско осталось провести пять матчей на тренерском мостике «Спартака». После этого он оставит клуб в связи с истечением срока контракта.

В воскресенье, восемнадцатого апреля, «Спартак» сыграет на своём поле против «Уфы». В случае победы команда Доменико Тедеско вернётся на второе место в таблице.