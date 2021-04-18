​Агент Гурцкая: Думаю, с высокой долей вероятности Николич уйдёт из «Локомотива»

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18 Апреля 2021, 00:36,
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Известный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу будущего главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Видео со словами агента было опубликовано на канале «Футбольный Биги» в YouTube.
«Думаю, Николич даст пресс-конференцию, на которой объяснит свою позицию. Сейчас он не будет будоражить команду до полуфинала Кубка России.
С чем связан возможный уход Николича? С тем, что не продлевают контракты с футболистами. Игроков не продлевают, Николич недоволен, поэтому может взять и уехать.
Вероятность того, что Николич останется? Думаю, 10-20%», - сказал Гурцкая.
«Локомотив» на текущую минуту занимает второе место в таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич, Тимур Гурцкая