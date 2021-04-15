​УЕФА отстранил арбитра РПЛ Лапочкина

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15 Апреля 2021, 17:04,
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УЕФА вынес решение об отстранении от футбольной деятельности арбитра РПЛ Сергея Лапочкина. Срок отстранения – девяносто дней.
В РФС сообщили, что Лапочкин мог нарушить несколько пунктов дисциплинарного регламента. Среди этих пунктов есть пункт о несообщении в УЕФА информации о попытке воздействия на арбитр.
Отметим, что в Премьер-лиге России Сергей Лапочкин работает почти десять лет. Семнадцатого апреля 2011 года этот арбитр впервые отработал на игре РПЛ, в которой отношения выясняли «Локомотив» и нижегородская «Волга».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сергей Лапочкин