​УЕФА отстранил арбитра РПЛ Лапочкина

УЕФА вынес решение об отстранении от футбольной деятельности арбитра РПЛ Сергея Лапочкина. Срок отстранения – девяносто дней.

В РФС сообщили, что Лапочкин мог нарушить несколько пунктов дисциплинарного регламента. Среди этих пунктов есть пункт о несообщении в УЕФА информации о попытке воздействия на арбитр.

Отметим, что в Премьер-лиге России Сергей Лапочкин работает почти десять лет. Семнадцатого апреля 2011 года этот арбитр впервые отработал на игре РПЛ, в которой отношения выясняли «Локомотив» и нижегородская «Волга».