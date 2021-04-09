​Соболев продал футболку, чтобы помочь ребёнку с протезом

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что форвард команды Александр Соболев продал футболку, в которой он забил первый гол за сборную России. Собранные на благотворительном аукционе 205 тысяч рублей пойдут на протез голени для ребёнка Саши Корноуховой.

Речь идёт о футболке, в которой Александр Соболев забил гол в ворота Мальты. Это был первый забитый мяч форварда за национальную команду в официальном поединке. Ранее Соболев забивал за сборную России в контрольной игре против Швеции, которая состоялась прошлой осенью.

Всего за сборную России Александр Соболев успел провести пять матчей.