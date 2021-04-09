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​Мусаев: «Галицкий ни разу не лез в состав и не влиял на замены»

09 Апреля 2021, 14:34,

Теперь уже бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Sports.ru ответил на вопрос по поводу Сергея Галицкого. В футбольном обществе ходят слухи о том, что президент «Краснодара» серьёзно влияет на тренерские решения.

«Мы обсуждали с Галицким эти разговоры – только смеялись», - высказался Мусаев, который ушёл в отставку после субботнего поражения «Краснодара» от «Ахмата» с результатом 0:5.

«Да, он требует детальных объяснений решений, но за три года ни разу не лез в состав, не влиял на замены», - опроверг слухи Мусаев.

Стоит сказать, что новым главным тренером «Краснодара» на днях стал Виктор Ганчаренко, который всего лишь пару недель назад оставил тренерский мостик ЦСКА. Белорусский специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2023 года.

На текущую минуту «Краснодар» располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Сергей Галицкий, Мурад Мусаев
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