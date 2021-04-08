«Спартак» - о сливе данных: «Это заказная компания против нас»

Представитель «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал попадание в интернет данных финансовой деятельности клуба.

«Был взлом. Мы считаем, что это заказная компания против «Спартака», который находится на самом верху. Часть документов действительно достоверна», - цитирует Фетисова sport24.

По информации Telegram-канала BlackMirror, трансферный убыток «Спартака» за пятнадцать лет составил 276 миллионов евро.

После двадцати четырёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от «Зенита» составляет четыре зачетных балла.