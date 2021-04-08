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«Спартак» - о сливе данных: «Это заказная компания против нас»

08 Апреля 2021, 21:23,

Представитель «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал попадание в интернет данных финансовой деятельности клуба.

«Был взлом. Мы считаем, что это заказная компания против «Спартака», который находится на самом верху. Часть документов действительно достоверна», - цитирует Фетисова sport24.

По информации Telegram-канала BlackMirror, трансферный убыток «Спартака» за пятнадцать лет составил 276 миллионов евро.

После двадцати четырёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от «Зенита» составляет четыре зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва
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