«Спартак» - о сливе данных: «Это заказная компания против нас»

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08 Апреля 2021, 21:23,
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Представитель «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал попадание в интернет данных финансовой деятельности клуба.
«Был взлом. Мы считаем, что это заказная компания против «Спартака», который находится на самом верху. Часть документов действительно достоверна», - цитирует Фетисова sport24.
По информации Telegram-канала BlackMirror, трансферный убыток «Спартака» за пятнадцать лет составил 276 миллионов евро.
После двадцати четырёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от «Зенита» составляет четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва