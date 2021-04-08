​Трансферный убыток «Спартака» за пятнадцать лет составил 276 млн евро

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08 Апреля 2021, 18:54,
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Трансферный убыток «Спартака» за период длиной в пятнадцать лет (2004-2019) составляет 276 миллионов евро. Об этом сообщает sport24 со ссылкой на информацию, раскрытую Telegram-каналом BlackMirror.
Информация об убытке «Спартака» была добыта из переписки Заремы Салиховой и Максимом Власовым, ранее занимавшим должность исполнительного директора московского клуба.
В файле говорится о том, что в период с 2004 по 2019 год «Спартак» потратил на трансферы 473 миллиона евро, а заработал с продаж только 197 миллионов евро.
На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва
огласите,плиз,весь список- хотелось бы сравнить с остальными " храндами"...
ай вот во скока бабок обходица налогоплательщику содержание дырявого корыта с протухшим гуляшом.. )))
Ничего удивительного: деньги единоличного частного хозяина, почти не разбирающегося в футболе, осваивает стая лично заинтересованных в сделках лиц.