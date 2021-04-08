​Трансферный убыток «Спартака» за пятнадцать лет составил 276 млн евро

Трансферный убыток «Спартака» за период длиной в пятнадцать лет (2004-2019) составляет 276 миллионов евро. Об этом сообщает sport24 со ссылкой на информацию, раскрытую Telegram-каналом BlackMirror.

Информация об убытке «Спартака» была добыта из переписки Заремы Салиховой и Максимом Власовым, ранее занимавшим должность исполнительного директора московского клуба.

В файле говорится о том, что в период с 2004 по 2019 год «Спартак» потратил на трансферы 473 миллиона евро, а заработал с продаж только 197 миллионов евро.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата.