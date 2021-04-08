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ЦСКА поздравил Акинфеева с юбилеем

08 Апреля 2021, 10:57,

Пресс-служба столичного ЦСКА поздравила с днем рождения голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Сегодня, восьмого апреля, вратарю исполнилось 35 лет.

«Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву - 35! Поздравляем!», - гласит сообщение московского коллектива в «Твиттере».

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. В составе первой команды Игорь выступает с 2003-го года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги голкипер провел 22 поединка, в которых пропустил 23 мяча.

После 24-х туров чемпионата России ЦСКА набрал 43 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
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