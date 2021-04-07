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Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» обслужит Левников

07 Апреля 2021, 16:19,

РФС объявил о назначении арбитров на матчи двадцать пятого тура российской Премьер-лиги.

Матч между «Сочи» и «Зенитом» обслужит бригада Владимира Москалёва. Главным арбитром на игре между «Спартаком» и «Локомотивом» будет Кирилл Левников. На встрече между ЦСКА и «Ротором» в свою очередь будет работать Сергей Карасёв.

Центральный матч двадцать пятого тура между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, одиннадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

После двадцати четырёх туров первое место в чемпионате России занимает питерский «Зенит».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Кирилл Левников
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