ЦСКА расстался с двумя бывшими ассистентами Ганчаренко

Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе двух тренеров. Столичный клуб покинули Руслан Зубик и Александр Ермакович. Контракты со специалистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Московский клуб поблагодарил тренеров за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что Ермакович продолжит карьеру в «Краснодаре». «Быков» во вторник, шестого апреля, возглавил белорусский специалист Виктор Ганчаренко, ранее работавший в ЦСКА.

После 24-х туров чемпионата России «армейцы» набрали 43 балла и занимают четвертую строчку в турнирной таблице.