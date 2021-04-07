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ЦСКА расстался с двумя бывшими ассистентами Ганчаренко

07 Апреля 2021, 13:21,

Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе двух тренеров. Столичный клуб покинули Руслан Зубик и Александр Ермакович. Контракты со специалистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Московский клуб поблагодарил тренеров за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что Ермакович продолжит карьеру в «Краснодаре». «Быков» во вторник, шестого апреля, возглавил белорусский специалист Виктор Ганчаренко, ранее работавший в ЦСКА.

После 24-х туров чемпионата России «армейцы» набрали 43 балла и занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Александр Ермакович, Руслан Зубик
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