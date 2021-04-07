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Сабитов: «Я бы не стал увольнять Мусаева, он очень перспективный специалист»

07 Апреля 2021, 09:35,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал смену рулевого на тренерском мостике «Краснодара».

- Ганчаренко – квалифицированный тренер, который хорошо проявил себя в РПЛ, у ЦСКА при нём были неплохие матчи. Это логично, что Ганчаренко долго не оставался без работы. Думаю, переговоры между ним и «Краснодаром» велись уже давно. Его назначение было делом времени, и если бы оно произошло не сейчас, то через неделю-другую.

«Краснодар», у которого игровой кризис и который показывает совсем не ту игру, которую от него ждут, всё равно расстался бы с Мусаевым в скором времени. Но я бы не стал увольнять его. Он очень перспективный тренер. Если Галицкий хочет давать путёвку в большой футбол своим «птенцам»-футболистам, то почему не может так произойти в отношении тренера? Мусаеву надо помочь развиваться дальше в плане тренерской карьеры.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Краснодар, РПЛ, Чемпионат России, Мурад Мусаев, Равиль Сабитов
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