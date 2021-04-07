Гурцкая: «Надеюсь, что ничего в «Краснодаре» у Ганчаренко не получится»

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07 Апреля 2021, 00:01,
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Агент Тимур Гурцкая высказался о назначении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Краснодара».
«Надеюсь, что ничего в «Краснодаре» у Ганчаренко не получится, и его в итоге с позором оттуда выгонят. Его работу в ЦСКА оцениваю неоднозначно», - цитирует Гурцкаю «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Ганчаренко покинул ЦСКА по ходу сезона, а на его место пришёл Ивица Олич. Что касается «Краснодара», то до недавнего времени главным тренером клуба был Мурад Мусаев.
«Краснодар» набрал тридцать четыре очка в двадцати четырёх турах и расположился лишь на десятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, Тимур Гурцкая