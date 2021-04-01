Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Брага: «Если «Зенит» не ценит Лигу чемпионов, то пусть отдаст путёвку в неё кому-то другому»

01 Апреля 2021, 17:21,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака за его слова о том, что чемпионство в РПЛ гораздо важнее выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

- Если так говорят, то лучше вообще не тренировать и не играть. Зачем тогда нужен первый отборочный раунд в июле, если никто оттуда не выиграет Лигу чемпионов? Зачем играют квалификацию за попадание на теннисные турниры Большого Шлема? Если «Зенит» до такой степени не ценит Лигу чемпионов, то пусть отдаст путёвку в неё кому-то другому.

Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов абсолютно не значит, что клуб сразу теряет шансы на внутреннее чемпионство. По-моему, это вполне можно совместить, здесь нет вилки.

Когда делаются подобные высказывания, я не вижу у «Зенита» желание развиваться. Но ведь всегда нужно стремиться к прогрессу, год за годом делать что-то большее, шаги вперед. Да, абсолютное большинство команд не выигрывают Лигу чемпионов, но неожиданности там тоже бывают. В любом случае есть большая разница между выходом в плей-офф и последним местом в группе с одним набранным очком.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Сергей Семак, Лига Чемпионов, Чемпионат России, Микаэль Брага
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Комментарии (3)
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0
starpom
01 Апреля 2021, 20:02

Плох тот солдат........

1
Spirit
01 Апреля 2021, 19:01

Просто Семаку проще играть, когда ВАР и судьи помогают, а в ЛЧ все наоборот и дзюба перестает быть суперфорвардом и превращается в полено)))

1
Строгонов Леонид
01 Апреля 2021, 18:06

Вот Ювентус с вилкой , в итоге без чемпионства и победы в ЛЧ , отставка начинающего тренера . У нас Зенит с деревянной ложкой , нету у Семака глубины состава , нету у Зенита таких спонсоров как у Манчестер Сити - форма похожа клубная.

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