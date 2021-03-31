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Марио Фернандес считает Дзюбу лучшим игроком РПЛ после Влашича

31 Марта 2021, 18:50,

Один из лидеров ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом российского чемпионата.

«Влашич», - уверенно ответил Фернандес в интервью для YouTube-канала Алексея Гуркина.

«Если не из ЦСКА? Дзюба. Я очень мало смотрю матчи РПЛ, знаю команды, против которых играю. Знаю, как играет Влашич, знаю, что Промес вернулся в «Спартак», он хороший игрок. В «Зените» есть хорошие игроки. Думаю, после Влашича лучшим в РПЛ является Дзюба», - сказал Фернандес.

Отметим, что Артём Дзюба является капитаном сборной России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Артём Дзюба, Марио Фернандес, Никола Влашич
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