Марио Фернандес считает Дзюбу лучшим игроком РПЛ после Влашича

Один из лидеров ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом российского чемпионата.

«Влашич», - уверенно ответил Фернандес в интервью для YouTube-канала Алексея Гуркина.

«Если не из ЦСКА? Дзюба. Я очень мало смотрю матчи РПЛ, знаю команды, против которых играю. Знаю, как играет Влашич, знаю, что Промес вернулся в «Спартак», он хороший игрок. В «Зените» есть хорошие игроки. Думаю, после Влашича лучшим в РПЛ является Дзюба», - сказал Фернандес.

Отметим, что Артём Дзюба является капитаном сборной России.