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Крыховяк заразился коронавирусом

30 Марта 2021, 11:44,

Хавбек московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который сейчас находится в расположении сборной Польши, сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил представитель национальной команды Якуб Квятковски.

«Сборная прошла очередные тесты на коронавирус. Крыховяк и Пятковски получили положительные результаты», - сообщил пресс-атташе сборной Польши.

Напомним, что 31-го марта поляки на выезде встретятся с англичанами. Эту встречу также пропустит нападающий Роберт Левандовски, получивший травму.

В текущем сезоне РПЛ Крыховяк провел 20 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гжегож Крыховяк
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Комментарии (1)
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0
Nicholais
30 Марта 2021, 12:46

А жаль. Локо, только к лидерам подтянулся... Некстати

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