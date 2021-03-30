Крыховяк заразился коронавирусом

Хавбек московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который сейчас находится в расположении сборной Польши, сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил представитель национальной команды Якуб Квятковски.

«Сборная прошла очередные тесты на коронавирус. Крыховяк и Пятковски получили положительные результаты», - сообщил пресс-атташе сборной Польши.

Напомним, что 31-го марта поляки на выезде встретятся с англичанами. Эту встречу также пропустит нападающий Роберт Левандовски, получивший травму.

В текущем сезоне РПЛ Крыховяк провел 20 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.