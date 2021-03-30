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Орлов: «Промес и Рондон приехали доигрывать, мы стали площадкой для пенсионеров»

30 Марта 2021, 08:12,

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался относительно возвращения полузащитника Куинси Промеса и Хосе Саломона Рондона в российскую Премьер-лигу.

«Промес и Рондон приехали доигрывать. Почему мы должны быть площадкой для пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых? Это очень серьезный вопрос», - поведал комментатор в эфире своего канала на Youtube.

Напомним, что Промес вернулся в московский «Спартак», а Рондон, ранее выступавший за петербургский «Зенит», трудоустроился в столичном ЦСКА.

В нынешнем сезоне чемпионата России Куинси провел четыре поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

На счету Рондона также четыре сыгранных матча, два гола (один - с пенальти) и одна результативная передача.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Куинси Промес, Геннадий Орлов, Хосе Саломон Рондон
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