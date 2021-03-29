Следователи изъяли документы из офиса «Тамбова»

Некоторые документы из офиса «Тамбова» были изъяты для проверки в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы. Дело было открыто в прошлом году в отношении гендиректора клуба Ольги Коноваловой. Позже клуб подавал иск о банкротстве.

Зимой «Тамбов» мог исчезнуть с футбольной карты России, но клуб удалось сохранить как минимум до конца сезона. Впрочем, существует высокая вероятность того, что «Тамбов» всё же прекратит своё существование летом.

На текущий момент «Тамбов» располагается на последней позиции в турнирной таблице российского чемпионата.