Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Следователи изъяли документы из офиса «Тамбова»

29 Марта 2021, 17:27,

Некоторые документы из офиса «Тамбова» были изъяты для проверки в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы. Дело было открыто в прошлом году в отношении гендиректора клуба Ольги Коноваловой. Позже клуб подавал иск о банкротстве.

Зимой «Тамбов» мог исчезнуть с футбольной карты России, но клуб удалось сохранить как минимум до конца сезона. Впрочем, существует высокая вероятность того, что «Тамбов» всё же прекратит своё существование летом.

На текущий момент «Тамбов» располагается на последней позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Ольга Коновалова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола