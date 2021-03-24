​«Спартак» отсудил у «Тамбова» 2,6 млн рублей

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24 Марта 2021, 16:31,
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Спартака» в отношении «Тамбова», поданный в прошлом месяце. Тамбовский клуб должен выплатить «красно-белым» 2,6 миллиона рублей за пользование базой в Тарасовке в прошлом году.
Как известно, «Тамбов» переживает серьёзные финансовые трудности. Зимой существовал риск снятия клуба с розыгрыша чемпионата России, однако ряд мер позволил футбольным властям страны сохранить жизнь команде, по крайней мере, до конца текущего сезона.
«Тамбов» на текущий момент располагается на последней строчке в таблице Премьер-лиги России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Тамбов