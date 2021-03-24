​«Спартак» отсудил у «Тамбова» 2,6 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Спартака» в отношении «Тамбова», поданный в прошлом месяце. Тамбовский клуб должен выплатить «красно-белым» 2,6 миллиона рублей за пользование базой в Тарасовке в прошлом году.

Как известно, «Тамбов» переживает серьёзные финансовые трудности. Зимой существовал риск снятия клуба с розыгрыша чемпионата России, однако ряд мер позволил футбольным властям страны сохранить жизнь команде, по крайней мере, до конца текущего сезона.

«Тамбов» на текущий момент располагается на последней строчке в таблице Премьер-лиги России.