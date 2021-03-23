​Сафонов тренируется со второй командой «Краснодара»

Восстановившийся после травмы Матвей Сафонов в настоящий момент тренируется со второй командой «Краснодара».

«Голкипер вернулся к тренировкам и сейчас набирает форму, работая вместе с молодыми «быками», - говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара-2».

В сезоне 2020/2021 Матвей Сафонов провёл двадцать матчей. В четырёх из них голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности. В шестнадцати других играх Сафонов двадцать восемь раз доставал мяч из сетки ворот.

На текущий момент «Краснодар» занимает лишь десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.