​Сафонов тренируется со второй командой «Краснодара»

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23 Марта 2021, 17:38,
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Восстановившийся после травмы Матвей Сафонов в настоящий момент тренируется со второй командой «Краснодара».
«Голкипер вернулся к тренировкам и сейчас набирает форму, работая вместе с молодыми «быками», - говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара-2».
В сезоне 2020/2021 Матвей Сафонов провёл двадцать матчей. В четырёх из них голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности. В шестнадцати других играх Сафонов двадцать восемь раз доставал мяч из сетки ворот.
На текущий момент «Краснодар» занимает лишь десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
Что-то тут нечисто... Надеюсь, поскорее свалит от этой команды "молодых быков" и примкнёт к нормальной команде. В принципе, основным в России он может быть практически где угодно.