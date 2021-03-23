Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гинер высказался о назначении Олича

23 Марта 2021, 14:09,

Во вторник случилось то, чего все и ждали – Ивица Олич получил должность главного тренера ЦСКА. О назначении хорвата, ранее трудившегося в штабе национальной сборной своей страны, высказался президент «армейцев» Евгений Гинер. Он отметил, что Олич сдержал обещание вернуться в ряды ЦСКА.

«Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды», - приводятся слова Гинера на клубном сайте ЦСКА.

Президент «армейцев» также выразил надежду на то, что Олич будет приносить ЦСКА трофеи в статусе тренера. Ранее хорват выиграл с клубом ряд трофеев в качестве игрока. Среди этих трофеев – Кубок УЕФА.

За семь туров до финиша чемпионата ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Евгений Гинер, Ивица Олич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола