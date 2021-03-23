​Гинер высказался о назначении Олича

Во вторник случилось то, чего все и ждали – Ивица Олич получил должность главного тренера ЦСКА. О назначении хорвата, ранее трудившегося в штабе национальной сборной своей страны, высказался президент «армейцев» Евгений Гинер. Он отметил, что Олич сдержал обещание вернуться в ряды ЦСКА.

«Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды», - приводятся слова Гинера на клубном сайте ЦСКА.

Президент «армейцев» также выразил надежду на то, что Олич будет приносить ЦСКА трофеи в статусе тренера. Ранее хорват выиграл с клубом ряд трофеев в качестве игрока. Среди этих трофеев – Кубок УЕФА.

За семь туров до финиша чемпионата ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице.