Испанский топ-клуб претендует на Азмуна

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23 Марта 2021, 12:24,
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Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий в РПЛ за петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортует Estadio Deportivo.
Источник сообщает, что интерес к 26-летнему бомбардиру проявляет «Севилья». Андалусийцы готовы подписать Сердара в летнее трансферное окно. Напомним, что трудовое соглашение Азмуна с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022-го года.
Нападающий защищает цвета петербургского коллектива с 2019-го года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Азмун провел 19 поединков, забил 13 голов (два - с пенальти) и сделал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Севилья, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021
Пора Сердару на повышение идти
При всём уважении к Севилье, это не топ-клуб
Севилью можно назвать топ-клубом ну только в окрестностях Испании, потому что ежегодное участие в ЛЧ несколько раз выиграть ЛЕ это вам не хухры-мухры....
Команда несколько раз выйгрывавшая кубок УЕФА, лигу Европы по мне так топ клуб
Пожалуйста, это же субъективное понятие. На мой взгляд кубок УЕФА/лига Европы это не тот турнир, по которому можно определить топ-клуб. Если команда, несколько раз побеждавшая в этом турнире ни разу не прошла в решающие стадии ЛЧ, значит уровень турнира не особо высок. Кроме того, не получается у меня считать топ-клубом Испании команду, которая выигрывала чемпионат однажды более 70-ти лет назад.
Ну с такой оппозицией как Реал, Барса и Атлетико сложно выйграть Испанию. Зато суперкубки Севилья в играх с этими соперниками брала. Да и не каждый топ клуб брал лигу Европы , а Севилья брала, при чем, убирая эти топ клубы со своего пути. Так что , как ни крути. Да и сам факт, Севилья стабильно в четверке в Испании. Что тоже доказывает , что клуб явно не середняк, а вполне себе на уровне Топ.