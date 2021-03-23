Испанский топ-клуб претендует на Азмуна

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий в РПЛ за петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортует Estadio Deportivo.

Источник сообщает, что интерес к 26-летнему бомбардиру проявляет «Севилья». Андалусийцы готовы подписать Сердара в летнее трансферное окно. Напомним, что трудовое соглашение Азмуна с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022-го года.

Нападающий защищает цвета петербургского коллектива с 2019-го года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Азмун провел 19 поединков, забил 13 голов (два - с пенальти) и сделал две результативные передачи.