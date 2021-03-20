​Далич подтвердил, что Олича позвали в ЦСКА

В ближайшие дни Ивица Олич может занять тренерский мостик в ЦСКА. Информацию подтвердил главный тренер хорватской сборной Златко Далич.

«Они его позвали», - приводит слова Далича Sportske Novosti.

Напомним, что в последние годы Ивица Олич работает в штабе Златко Далича в сборной Хорватии. ЦСКА может стать клубом, где Олич начнёт самостоятельную карьеру тренера.

Ивица Олич ранее выступал за ЦСКА как игрок с 2003 по 2007 год.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиши за семь туров до финиша сезона. В настоящее время командой руководит белорусский специалист Виктор Ганчаренко.