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​Далич подтвердил, что Олича позвали в ЦСКА

20 Марта 2021, 19:15,

В ближайшие дни Ивица Олич может занять тренерский мостик в ЦСКА. Информацию подтвердил главный тренер хорватской сборной Златко Далич.

«Они его позвали», - приводит слова Далича Sportske Novosti.

Напомним, что в последние годы Ивица Олич работает в штабе Златко Далича в сборной Хорватии. ЦСКА может стать клубом, где Олич начнёт самостоятельную карьеру тренера.

Ивица Олич ранее выступал за ЦСКА как игрок с 2003 по 2007 год.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиши за семь туров до финиша сезона. В настоящее время командой руководит белорусский специалист Виктор Ганчаренко.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Сборная Хорватии, Ивица Олич, Златко Далич
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