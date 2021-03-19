​Новый тренер ЦСКА, Спартак подпишет «толстяка», а Абрамович пообещал купить топ-игрока для Тухеля – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, кто может стать главным тренером ЦСКА, какого футболиста держит на карандаше «Спартак», и на каких условиях Роман Абрамович готов приобрести для Томаса Тухеля топ-игрока. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер ЦСКА

ЦСКА опустился на четвёртое место в таблице российского чемпионата после двух поражений подряд, что спровоцировало новую волну слухов о будущем Виктора Ганчаренко. Поговаривают, что «армейцы» могут сменить тренера уже в ближайшие дни, а то и часы. Главным кандидатом для московского клуба является Ивица Олич. В своё время он выступал за ЦСКА как игрок, а сейчас входит в тренерский штаб сборной Хорватии. В качестве альтернативных вариантов называются Василий Березуцкий и белорусский специалист Алексей Шпилевский. Последний из них уже более двух лет возглавляет «Кайрат», хотя ему только тридцать три года.

«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт

Жоан Лапорта официально вступил в должность президента «Барселоны». Одна из задач Лапорты в краткосрочной перспективе заключается в решение вопроса по поводу будущего Лионеля Месси. Жоан уже успел заявить, что хочет сохранить звёздного форварда в команде. По данным СМИ, новоиспечённый президент «сине-гранатовых» предложит Месси пожизненный контракт. По его условиям, аргентинец проведёт за «Барселону» какое-то количество сезонов как игрок, а затем продолжит сотрудничать с клубом в иных ролях.

«Спартак» купит «толстяка»

На неделе появилась информация о том, что «Спартак» проявляет интерес к нападающему из США Дэрилу Дайку. Этот фактурный форвард весит сто килограммов при росте в сто восемьдесят восемь сантиметров. По-доброму можно называть Дайка «толстяком», хотя физически он в полном порядке. В настоящий момент форвард выступает на правах аренды за «Барнсли» из английского Чемпионшипа. Было бы интересно посмотреть в «Спартаке» на американский вариант Ромелу Лукаку.

Игроки «Барселоны» хотят, чтобы Куман остался

Будущее Рональда Кумана остаётся предметом спекуляций. В прошлом выпуске рубрики мы сообщали о слухе, что голландец может быть уволен, если «Барселона» по итогам сезона не станет чемпионом Испании. Впрочем, на днях в прессе появилась информация о том, что футболисты команды поддерживают Кумана и хотят, чтобы голландский специалист остался на следующий сезон.

Абрамович пообещал купить топ-игрока для Тухеля

Поговаривают, что владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал главному тренеру команды Томасу Тухелю подписать Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно. Правда, есть одно условие – «пенсионеры» должны квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. По слухам, ради трансфера Холанна Абрамович готов нарушить своё правило – несколько лет назад россиянин решил больше не связываться с одиозным агентом Мино Райолой. Именно он представляет интересы Холанна.