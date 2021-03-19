​Новый тренер ЦСКА, Спартак подпишет «толстяка», а Абрамович пообещал купить топ-игрока для Тухеля – в главных слухах недели

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19 Марта 2021, 20:26,
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В главных слухах недели вы узнаете о том, кто может стать главным тренером ЦСКА, какого футболиста держит на карандаше «Спартак», и на каких условиях Роман Абрамович готов приобрести для Томаса Тухеля топ-игрока. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Новый тренер ЦСКА
ЦСКА опустился на четвёртое место в таблице российского чемпионата после двух поражений подряд, что спровоцировало новую волну слухов о будущем Виктора Ганчаренко. Поговаривают, что «армейцы» могут сменить тренера уже в ближайшие дни, а то и часы. Главным кандидатом для московского клуба является Ивица Олич. В своё время он выступал за ЦСКА как игрок, а сейчас входит в тренерский штаб сборной Хорватии. В качестве альтернативных вариантов называются Василий Березуцкий и белорусский специалист Алексей Шпилевский. Последний из них уже более двух лет возглавляет «Кайрат», хотя ему только тридцать три года.Embed from Getty Images
«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт
Жоан Лапорта официально вступил в должность президента «Барселоны». Одна из задач Лапорты в краткосрочной перспективе заключается в решение вопроса по поводу будущего Лионеля Месси. Жоан уже успел заявить, что хочет сохранить звёздного форварда в команде. По данным СМИ, новоиспечённый президент «сине-гранатовых» предложит Месси пожизненный контракт. По его условиям, аргентинец проведёт за «Барселону» какое-то количество сезонов как игрок, а затем продолжит сотрудничать с клубом в иных ролях.Embed from Getty Images
«Спартак» купит «толстяка»
На неделе появилась информация о том, что «Спартак» проявляет интерес к нападающему из США Дэрилу Дайку. Этот фактурный форвард весит сто килограммов при росте в сто восемьдесят восемь сантиметров. По-доброму можно называть Дайка «толстяком», хотя физически он в полном порядке. В настоящий момент форвард выступает на правах аренды за «Барнсли» из английского Чемпионшипа. Было бы интересно посмотреть в «Спартаке» на американский вариант Ромелу Лукаку.Embed from Getty Images
Игроки «Барселоны» хотят, чтобы Куман остался
Будущее Рональда Кумана остаётся предметом спекуляций. В прошлом выпуске рубрики мы сообщали о слухе, что голландец может быть уволен, если «Барселона» по итогам сезона не станет чемпионом Испании. Впрочем, на днях в прессе появилась информация о том, что футболисты команды поддерживают Кумана и хотят, чтобы голландский специалист остался на следующий сезон.Embed from Getty Images
Абрамович пообещал купить топ-игрока для Тухеля
Поговаривают, что владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал главному тренеру команды Томасу Тухелю подписать Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно. Правда, есть одно условие – «пенсионеры» должны квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. По слухам, ради трансфера Холанна Абрамович готов нарушить своё правило – несколько лет назад россиянин решил больше не связываться с одиозным агентом Мино Райолой. Именно он представляет интересы Холанна.Embed from Getty Images