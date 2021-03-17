​У Ивана Игнатьева умерла мама

Пресс-служба «Рубина» сообщила трагическую новость – из жизни ушла мама нападающего команды Ивана Игнатьева.

Сам Игнатьев опубликовал на своей страничке в Instagram несколько совместных фотографий с матерью, сопроводив их текстом: «Я тебя люблю, мой ангел. Ты у меня самая лучшая».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования Ивану Игнатьеву и членам его семьи.

В нынешнем сезоне Иван Игнатьев провёл за «Рубин» шестнадцать матчей в чемпионате и Кубке России. В них нападающий дважды поражал ворота соперников и один раз выступал в качестве ассистента для партнёра.