​У Ивана Игнатьева умерла мама

|
17 Марта 2021, 14:54,
|
|
Пресс-служба «Рубина» сообщила трагическую новость – из жизни ушла мама нападающего команды Ивана Игнатьева.
Сам Игнатьев опубликовал на своей страничке в Instagram несколько совместных фотографий с матерью, сопроводив их текстом: «Я тебя люблю, мой ангел. Ты у меня самая лучшая».
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования Ивану Игнатьеву и членам его семьи.
В нынешнем сезоне Иван Игнатьев провёл за «Рубин» шестнадцать матчей в чемпионате и Кубке России. В них нападающий дважды поражал ворота соперников и один раз выступал в качестве ассистента для партнёра.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Иван Игнатьев