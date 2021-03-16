Ушёл из жизни отец Леонида Федуна

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16 Марта 2021, 12:25,
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Сегодня, 16-го марта, ушел из жизни Арнольд Федун, отец председателя совета директоров московского «Спартака» Леонида Федуна. Об этом сообщила пресс-служба столичного коллектива.
«Выражаем искренние соболезнования всем близким Арнольда Антоновича Федуна», - гласит сообщение в клубном «Твиттере».
Арнольд Антонович Федун скончался на 93-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Он являлся преданным болельщиком «Спартака» и регулярно посещал поединки команды.
В текущем сезоне чемпионата России московский клуб занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Арнольд Федун