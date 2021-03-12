​Роналду покидает «Ювентус», Месси поедет играть в США, а «Спартак» возглавит бывший тренер «Зенита» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какое будущее ждёт Криштиану Роналду, где продолжит карьеру Лионель Месси, и какой европейский тренер может возглавить «Спартак» уже через несколько месяцев. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду покидает «Ювентус»

Второй год подряд «Ювентус» покидает Лигу чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Это бьёт не только по имиджу, но и по финансовым показателям «старой синьоры». В условиях пандемии клубу непросто обеспечивать дорогостоящий контракт Криштиану Роналду, поэтому появляются слухи о возможном уходе звёздного игрока будущим летом.

Поговаривают, что в ближайшее время «Ювентус» сядет за стол переговоров с Роналду. Клуб якобы хочет начать новый проект под руководством Андреа Пирло уже без Роналду и донесёт эту свою позицию до игрока, говорят некоторые СМИ. Вопрос в том, какой клуб сможет потянуть трансфер португальца и его зарплату. Есть информация, есть агент Криштиану Жорже Мендеш ведёт переговоры о возможном возвращении форварда в «Реал». Также в прессе фигурируют слухи о вариантах с «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Лапорта поставил условие Куману

На неделе «Барселона» получила нового президента. Им стал Жоан Лапорта, который уже занимал президентское кресло в клубе в период с 2003 по 2010 год. Лапорте предстоит решить множество вопросов, один из них – тренерский. Рональд Куман оставляет о себе противоречивое мнение, хотя его работу сложно оценивать объективно на фоне всего происходящего в клубе. По слухам, Жоан Лапорта готов сохранить Кумана у руля команды как минимум на следующий сезон, но для этого голландскому тренеру нужно привести «Барселону» к чемпионству уже в нынешнем сезоне. В последние недели «сине-гранатовые» вернулись в гонку. До «Атлетико» шесть очков, так что всё возможно.

Месси поедет играть в США

Ещё один вопрос, который предстоит решить Жоану Лапорте, заключается в будущем Лионеля Месси. Слухи говорят о том, что аргентинец до сих пор не принял решение по поводу того, где он проведёт ближайшие сезоны. Всё будет зависеть от переговоров с Лапортой – Месси хочет услышать весомые аргументы о том, как президент сможет быстро превратить «Барселону» в клуб, который снова будет бороться за трофей Лиги чемпионов из года в год.

В то же время на неделе появилась информация о том, что Месси рассчитывает провести в Европе ещё два сезона. После этого аргентинец планирует отправиться в США в «Интер Майами». Этим клубом владеет группа инвесторов, которую возглавляет Дэвид Бекхэм.

Мбаппе поставил условие «ПСЖ»

После выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на эмоциях заявил, что Неймар и Килиан Мбаппе останутся в клубе навсегда. Впрочем, контракты со звёздными форвардами, рассчитанные до конца июня 2022 года, до сих пор не были продлены. На неделе появилась информация о том, что Мбаппе поставил «ПСЖ» условие – игрок хочет зарабатывать 35 миллионов евро ежегодно. Если Килиан не снизит планку по требованиям, парижане могут продать его летом.

«Спартак» возглавит бывший тренер «Зенита»

«Спартак» работает в направлении поиска нового главного тренера. Поговаривают, что московский клуб выбирает из четырёх иностранных специалистов. На днях появилась информация о возможном приходе на тренерский мостик «красно-белых» итальянца Лучано Спаллетти, находящегося без работы вот уже полтора года. В своё время этот специалист тренировал «Зенит». На прошлой неделе, поздравляя итальянца с днём рождения, пресс-служба питерцев назвала Лучано «единственным и неповторимым». Интересно, изменится ли отношение «Зенита» к Спаллетти, если он возглавит «Спартак».