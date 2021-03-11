​Губерниев: «Газпром Арена» - единственный стадион, который двигает российский футбол?!»

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11 Марта 2021, 14:35,
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу «Газпром Арены», на которой своих соперников принимает «Зенит». Свою мысль Губерниев донёс через канал в Telegram.
Губерниев отметил, что на «Газпром Арене» в настоящий момент люди имеют возможность смотреть футбол в нормальной обстановке, не замёрзнув. Летом эта арена примет некоторые игры Евро-2020, а через год – решающий матч за трофей Лиги чемпионов. В противовес этим фактам Губерниев поставил шумиху вокруг строительства стадиона с миллиардами рублей, десятками строительных фирмам и проблемами с бакланами.
«Что же получается, даже на таком фоне «Газпром Арена» - единственный стадион, который двигает российский футбол?!» - написал Губерниев.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Дмитрий Губерниев, Газпром Арена