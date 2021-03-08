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Терёхин: «У «Спартака» дырявая оборона, даже моя жена бы ему забила»

08 Марта 2021, 10:30,

Экс-нападающий краснодарской «Кубани» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (6:1).

- Я считаю, счёт незакономерен вообще. Оборона у обеих команд – проходной двор. У «Краснодара» забивать некому, иначе результат был бы 5:5. А у «Спартака» есть впереди такие ребята – легионеры Промес и Ларссон, плюс наш мальчишечка Соболев. Тот же Ари при счёте 2:0 спокойненько ушёл в отпуск в очередной раз, ближе к осени вернётся. Знал, наверно, что спартаковцы накидают голов, и слился. У «Краснодара» было столько моментов в конце первого тайма! Мы с женой смотрели, и она говорила, что даже она бы в них забивала. Нет у «Краснодара» нападающих такого класса, как у «Спартака», а оборона дырявая что там, что там.

- Нужно ли винить молодого вратаря Агкацева?

- Да ну что вы? Его же «расстреливали»! Если «Краснодар» подаёт угловой и пропускает контратаку, с чего это виноват вратарь?

- «Спартак» поборется за чемпионство?

- Не знаю, за что они поборются, не могу сказать. Да, они шесть забили, но в обороне у них – вообще ничего, просто ничего. Как они играют и во что, я не понимаю. Вон «Рубин» приехал и спокойненько обыграл «Спартак» 2:0. Потому что там тренер Слуцкий поопытней, и он выстроил игру.

- Будет ли уволен Мусаев?

- Только Сергей Николаевич это решает. Если ему нравится, то пусть дальше такое смотрит, наверно. Сейчас читаю, что… Ну ладно, не будем об этом. Очень много моих знакомых болеют за «Краснодар», они звонят мне и спрашивают: «Иваныч, что с командой происходит, почему так?». А я им говорю: «Не знаю. Запишитесь на приём к Сергею Николаевичу и спросите у него».
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Краснодар, РПЛ, Чемпионат России, Олег Терёхин
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