Почему драться с арбитрами вредно для своей тренерской карьеры

Эмоции, которые вырываются во время футбольных баталий, иной раз несопоставимы ни с чем. О том, какие эмоции кипят на тренерской скамейке и футбольном поле и какие последствия получаются после их «выплёскивания» в этой статье.

Совсем недавно, в последние дни февраля, жаркие эмоции продемонстрировал Спартак Гогниев. Наставник владикавказской «Алании» не смог удержаться, увидев гол в ворота своей команды на 95-й минуте. Подопечные Гогниева потерпели второе домашнее поражение в сезоне, уступив «Томи». Спартак Артурович не совладал со своими эмоциями и высказал всё, что он считает по этому эпизоду. Красная карточка … Однако остыть Гогниев не успел, сразу же после финального свистка бросился к арбитру матча, толкнув последнего в живот. Спартак Артурович мог остаться без футбола на 2 года, но получил дисквалификацию на восемь матчей и 300 тысяч рублей.

Отметим, что для Гогниева разборки с арбитром случаются уже не в первый раз. Будучи капитаном «Краснодара-2», в 2011 году, Спартак получил две жёлтые карточки, но в момент ухода с поля толкнул арбитра. За свой поступок Гогниев был атакован полицейскими Чеченской республики, которые сломали ему два ребра и нанесли многочисленные побои. Месть за арбитра в Грозном …

Прошедший февраль вообще стал опасным для судей. В Испании в любительской лиге наставник клуба «Хувентуда» Гонсало Бараона Мартин с кулаками набросился на 17-летнего рефери матча. Судья не получил серьёзных повреждений, а главного тренера дисквалифицировали на 73 матча. Эмоции «кипят» в большинстве случаев у молодых наставников. Гогниеву сегодня 40 лет и его опыт работы на тренерском мостике исчисляется всего двумя годами. В начале своей тренеской карьеры Слуцкий тоже не умел быть толерантным. Поражение с этим же злочастным счётом 2:3 вывело из себя Леонида Викторовича, 29-летнего наставника волгоградской «Олимпии», которая выступала в ту пору во втором дивизионе. Рефери получил от будущего мэтра отечественного тренерского цеха в бровь, но нашёл в себе силы продолжить работать в матче.

Слуцкий мог получить пожизненное отстранение от футбола, но отделался полугодом дисквалификации. Любопытно, что Леонид Викторович впоследствии был более сдержанным, отделываясь оскорблениями в адрес арбитров. За подобное Слуцкий получал дисквалификацию на два матча и 200 тысяч рублей штрафа.

Достаётся судьям и от игроков. И подобных историй куда больше, нежели «разборок» рефери с главными тренерами. Бывший наставник «Сандерленда» итальянец Паоло Ди Канио славился своими правильными поступками на футбольном поле. Известен случай, когда он не стал забивать в пустые ворота, заметив травму голкипера. За этот случай ФИФА вручило игроку приз Fair play. Однако за два года этого момента, Ди Канио, будучи игроком «Шэффилд Уэнсдей» вступил в перепалку с игроками «Арсенала» на футбольном поле. Закончилось все тем, что Ди Канио получил красную карточку, толкнув арбитра Элкока во время ухода с поля. Итог – одиннадцать матчей дисквалификации.

Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес, выступая у себя на родине за «Ривер Плейт» во время матча против «Бока Хуниорс» отправил в адрес арбитра слова о своем желании быстрее разделаться с рефери и сжечь его дом. При этом Домингес ещё и примел рукоприкладство по отношению к арбитру. Большинство драк игроков и арбитров происходит в низших лигах. В первую очередь, это объясняется тем, что уровень и тех, и других в «футбольном подземелье» достаточно низок и приходится решать проблемы за счёт грубой силы. Константин Лицин