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​«Зенит» поздравил «неповторимого» Спаллетти с днём рождения

07 Марта 2021, 15:34,

«Зенит» поздравил с днём рождения своего бывшего тренера Лучано Спаллетти. Седьмого марта итальянскому специалисту исполнилось 62 года.

«С днём рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!» - говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба в Twitter.

Напомним, что Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009 года по март 2014 года. За этот отрезок времени «сине-бело-голубые» дважды выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.

После ухода из «Интера» в конце сезона 2018/2019 Лучано Спаллетти находится без работы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Лучано Спаллетти
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Марта 2021, 16:04

Совсем другие времена были, немного ностальгии, конечно, но Спалетти круче того же Семака. И в еврокубках, что главное, Зенит выглядел реальной силой. Сейчас же уныние сплошное на фоне покупки Малкома и прочих дорогостоящих новичков.

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