​«Зенит» поздравил «неповторимого» Спаллетти с днём рождения

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07 Марта 2021, 15:34,
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«Зенит» поздравил с днём рождения своего бывшего тренера Лучано Спаллетти. Седьмого марта итальянскому специалисту исполнилось 62 года.
«С днём рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!» - говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба в Twitter.
Напомним, что Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009 года по март 2014 года. За этот отрезок времени «сине-бело-голубые» дважды выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.
После ухода из «Интера» в конце сезона 2018/2019 Лучано Спаллетти находится без работы.
Лучано Спаллетти в «Зените»:— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 7, 2021
чемпион России
обладатель Кубка России
обладатель Суперкубка России
лучший тренер России по версии РФС pic.twitter.com/SJXj1gVcVK
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Лучано Спаллетти
Совсем другие времена были, немного ностальгии, конечно, но Спалетти круче того же Семака. И в еврокубках, что главное, Зенит выглядел реальной силой. Сейчас же уныние сплошное на фоне покупки Малкома и прочих дорогостоящих новичков.