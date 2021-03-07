​«Зенит» поздравил «неповторимого» Спаллетти с днём рождения

«Зенит» поздравил с днём рождения своего бывшего тренера Лучано Спаллетти. Седьмого марта итальянскому специалисту исполнилось 62 года.

«С днём рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!» - говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба в Twitter.

Напомним, что Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009 года по март 2014 года. За этот отрезок времени «сине-бело-голубые» дважды выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.

После ухода из «Интера» в конце сезона 2018/2019 Лучано Спаллетти находится без работы.