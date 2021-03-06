Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ойонго был прооперирован

06 Марта 2021, 00:02,

Защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго, который получил серьезную травму, выступая за «Краснодар» на правах аренды, был прооперирован.

«Вы никогда не узнаете, насколько вы сильны, пока не будете вынуждены стать таковыми. Операция закончилась. Буду восстанавливаться, как лев. Спасибо за ваши слова поддержки», - написал Ойонго в «Твиттере».

Напомним, что камерунец сыграл всего лишь двенадцать минут за «Краснодар», после чего был заменён из-за травмы. Российский клуб выплатил Ойонго всю зарплату до конца сезона и разорвал арендное соглашение. Восстанавливаться Амбруаз будет в расположении «Монпелье».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Монпелье, Амбруаз Ойонго
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола