Ойонго был прооперирован

Защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго, который получил серьезную травму, выступая за «Краснодар» на правах аренды, был прооперирован.

«Вы никогда не узнаете, насколько вы сильны, пока не будете вынуждены стать таковыми. Операция закончилась. Буду восстанавливаться, как лев. Спасибо за ваши слова поддержки», - написал Ойонго в «Твиттере».

Напомним, что камерунец сыграл всего лишь двенадцать минут за «Краснодар», после чего был заменён из-за травмы. Российский клуб выплатил Ойонго всю зарплату до конца сезона и разорвал арендное соглашение. Восстанавливаться Амбруаз будет в расположении «Монпелье».